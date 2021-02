Le pape François a nommé pour la première fois une femme à un important poste de responsabilité. Il s’agit en effet de la Française Nathalie Becquart. Selon les informations du Vatican, elle a été nommée par l’Evêque de Rome, ce samedi 6 février 2021 en tant que sous-secrétaire du Synode des Évêques.

La promotion d’« une plus grande participation des femmes »

Dans une interview accordée à plusieurs médias du Vatican, le secrétaire général du Synode, le cardinal Mario Grech a fait comprendre que cette nomination traduit la volonté du pape de faire la promotion d’« une plus grande participation des femmes dans les processus de discernement et de décision ecclésiaux ». Notons que Nathalie Becquart est désormais la première femme à obtenir le droit de vote au Synode. D’après le secrétaire général, la nomination de la Française intervient après que l’effectif des femmes ait connu une hausse au cours des derniers synodes. « Lors des derniers synodes, le nombre de femmes ayant participé en tant qu’expertes ou auditrices a augmenté. Avec la nomination de sœur Nathalie Becquart et sa possibilité de participer avec droit de vote, une porte a été ouverte » a déclaré Mario Grech.

Elle est consultante depuis deux ans

Pour rappel, Nathalie Becquart est une religieuse appartenant à la congrégation des Xavières. Depuis deux années, elle est consultante du synode, l’assemblée des évêques qui s’occupe de l’étude des questions importantes en matière de doctrine de l’Eglise catholique. En France, elle avait assuré la direction du service national pour l’évangélisation des jeunes et des vocations de la conférence des Évêques de 2012 à 2013.