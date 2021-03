Ces dernières années les attaques de navires pour kidnapper leurs équipages et les échanger contre de fortes rançons sont devenues monnaie courante dans le Golfe de Guinée. Ces attaques sont essentiellement perpétrées par des pirates nigérians. Dans un communiqué ce vendredi 12 mars, la compagnie maritime néerlandaise Poli Shipmanagement a annoncé un nouvel enlèvement de 15 membres d’équipage d’un navire-citerne du nom de Davide B, toujours dans le Golfe de Guinée.

Après l’enlèvement des quinze, « six autres marins sont sains et saufs et se trouvent toujours à bord du navire, actuellement assisté par le personnel de sécurité qui est arrivé sur les lieux. Davide B a été attaqué alors qu’il naviguait à quelque 210 milles nautiques au sud de Cotonou, au Bénin », a déclaré la compagnie précisant que l’attaque avait eu lieu jeudi vers 15h00 GMT. « La première priorité est désormais d’établir le contact avec l’équipage disparu afin d’assurer sa libération », a déclaré la compagnie maritime néerlandaise qui se dit « très préoccupée par l’attaque contre son navire et les marins. »

Une présence militaire internationale

D’après Poli Shipmanagement, le navire qui a fait l’objet de l’attaque, Davide B, un navire-citerne construit en 2016 et battant pavillon maltais, effectuait un « voyage commercial » entre Riga en Lettonie et Lagos au Nigeria. Dans un entretien avec le Figaro, la ministre danoise de la Défense, Trine Bramsen, dont le pays est la cinquième puissance maritime au monde, avait souhaité « une présence militaire internationale pour lutter contre cette insécurité » qui empêche l’industrie du transport maritime de naviguer librement.