Une femme à barbe répond aux internautes qui lui demandent de se raser

Une jeune nigériane du nom de Vivien Adaeze, portant une barbe visible, a répondu sur Facebook aux internautes qui lui demandent de se raser pour correspondre aux standards de féminité. Dans une publication accompagnée d’une photo où elle apparaît avec sa pilosité faciale, elle a indiqué vouloir conserver son apparence. Les faits ont été rapportés à partir de sa publication sur le réseau social Facebook.

Dans son message, Vivien Adaeze affirme faire face à des sollicitations répétées concernant son apparence. Elle écrit notamment : « Tout le monde me supplie d’enlever ma barbe, mais j’en ai assez. Je ne peux pas laisser mon identité de femme Igbo rebelle être altérée ». La publication a suscité des réactions en ligne, entre soutien et critiques, selon les interactions visibles sous le message.

Une prise de position affichée sur les réseaux sociaux

La jeune femme a partagé plusieurs contenus mettant en avant sa barbe, assumant une identité qu’elle qualifie de personnelle. Les commentaires publiés sous ses posts montrent des demandes insistantes de modification de son apparence, centrées sur l’idée de conformité aux normes esthétiques féminines.

Une pilosité féminine parfois liée à des causes hormonales

La présence de poils excessifs chez les femmes peut relever de l’hirsutisme, un phénomène médical caractérisé par le développement de poils dans des zones dites masculines comme le visage ou le torse. Selon les données médicales généralement admises dans la littérature endocrinologique, ce phénomène toucherait environ 5 à 10 % des femmes selon les populations étudiées. La cause la plus fréquemment identifiée est le syndrome des ovaires polykystiques, une affection hormonale pouvant s’accompagner de troubles du cycle menstruel et d’une augmentation des androgènes. D’autres cas peuvent être liés à des facteurs génétiques ou à des déséquilibres hormonaux isolés, sans pathologie sous-jacente identifiée.

Dans de nombreuses situations, cette condition reste non dangereuse sur le plan médical, mais elle peut avoir des conséquences sociales et psychologiques, notamment en raison du regard porté sur l’apparence physique.

Des réactions contrastées en ligne

Les publications de Vivien Adaeze ont généré des commentaires divergents sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs exprimant leur soutien à son choix, d’autres maintenant des critiques sur son apparence. Aucune procédure officielle ni prise en charge médicale publique n’a été évoquée dans les éléments disponibles.

La jeune femme continue, selon ses publications, de défendre son droit à conserver son apparence actuelle. Aucune évolution de sa position n’a été annoncée à ce stade sur ses comptes publics.