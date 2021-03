C’est une bonne nouvelle pour l’Afrique et la France. Les Etats-Unis seront plus présents sur le continent pour faire face aux défis sécuritaires. La nouvelle ambassadrice de l’oncle Sam à l’Onu a dit lundi en conférence de presse qu’elle ne ménagera aucun effort pour que son pays aide à rendre la Minusma (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali) plus efficace sur le terrain.

« Je sais que c’est l’une des préoccupations majeures des Français, et je pense qu’ils mèneront les discussions proactivement. Et oui, nous y participeront » a-t-elle assuré. Linda Thomas-Greenfield a par ailleurs pris position pour le renouvellement rapide de la mission de l’ONU au Sud-Soudan. Les missions de paix en Somalie et au Darfour (Soudan) conduites avec l’Union Africaine seront réexaminées, a promis la diplomate américaine.

Les USA à la tête de l’organe exécutif du conseil de sécurité de l’ONU pour le mois de mars

En ce qui concerne les conflits au Yémen et en Ethiopie, a Mme Thomas-Greenfield a indiqué que son pays suivait de près ces deux situations. Inutile de dire que les USA dirigeront durant tout le mois de mars, l’organe exécutif du Conseil de sécurité des Nations Unies. L’Afrique sera visiblement au centre des débats.