La cybercriminalité moderne et sa croissance rapide au cours des deux dernières décennies est devenue l’un des principaux défis de la sécurité internationale. Aucun autre type d’activité illégale n’a des exigences aussi faibles en matière d’investissements tout en générant des profits aussi élevés. En 2020, la cybercriminalité aurait couté à la Russie plusieurs milliards de dollars. Quand dans le cadre d’une opération conjointe avec le ministère de l’Intérieur, le FSB interpellait plus de 30 personnes dans 11 régions du pays accusées de cybercriminalité.

Mais pour Vladimir Poutine outre le problème de la sécurisation des transactions commerciales et financières, d’autres axes se révélaient importants dans la lutte contre la cybercriminalité. La protection des adolescents et des enfants, notamment, contre des criminels pour qui ils ne représentaient que marchandises ou moyens d’assouvir des vices. Ce jeudi le président russe laissait entendre que la traque et la lutte contre ce types de cybercriminels serait « sans pitié ».

Les cybercriminels, des « insectes »

Selon une société de sondage internationale, plus de 230 mille cas de cybercrimes ont été enregistrés en Russie en 2020. Des crimes impliquant l’utilisation d’Internet, d’appareils mobiles, d’ordinateurs ou d’autres technologies de l’information et des télécommunications. Avec 90 000 crimes, commis rien qu’au cours du premier semestre de l’année. Statista estime que ce serait plus de deux milliards de dollars ont été perdus à cause de la fraude en ligne en Russie en 2020.

Mais outre des attaques d’ordre financier, les cybercrimes avaient en Russie pris un autre aspect, celui de voir de plus en plus de très jeunes et adolescents devenir des cibles préférentielles. « Pédopornographie, prostitution d’enfants » ou endoctrinement, les enfants et les adolescents seraient devenus en Russie, selon Poutine, de véritables boucs émissaires de criminels qui les embrigadaient et les poussaient à commettre des délits.

Ces criminels étaient, selon le patron du Kremlin, semblables à des « insectes » que les autorités en charge de la sécurité n’auraient « aucune pitié à écraser ». « Nous ne devons permettre à personne de faire de telles choses », a souligné ce jeudi le président russe, ajoutant qu’il souhaitait que « l’écrasante majorité des citoyens prennent conscience de ce danger pour l’avenir du pays ».