Le roi de Zoulous s’en est allé dans la matinée de ce vendredi 12 mars. La triste nouvelle a été en effet rendue publique par le canal d’un communiqué de son bureau. « C’est avec le plus grand chagrin que je dois informer la nation du décès de sa majesté le roi », a fait savoir le document publié. Goodwill Zwelithini serait hospitalisé depuis plusieurs semaines déjà.

Il souffrait du diabète…

A en croire les précisions qui avaient été apportées sur son état de santé, il serait en train de souffrir du diabète. L’illustre disparu qui n’avait pas de pouvoir dans le pays incarnait tout de même la figure d’autorité pour plusieurs millions de Zoulous en Afrique du Sud. Son rôle était essentiellement spirituel et cérémonial. Le septuagénaire qui est passé de vie à trépas il y a quelques heures, est connu pour ses positions parfois controversées sur certains sujets dans le pays.

Il accède au trône à 23 ans

Sa position sur le mariage homosexuel et sur le phénomène de la migration lui avaient valu il y a quelques années des critiques au sein de l’opinion publique. Son règne aura également été marqué par l’instauration de la danse des filles vierges. Rappelons qu’après 72 ans de vie, il a passé un demi-siècle sur le trône royal. Il y a accédé à 23 ans après le décès de son père.

Ramaphosa salue sa mémoire

Il laisse derrière lui six femmes et une trentaine d’enfants. Le président sud-africain n’a pas tardé à monter au créneau pour saluer la mémoire du disparu. « Un symbole important de l’histoire, de la culture et du patrimoine », a fait remarquer Cyril Ramaphosa.