Ce n’est plus un secret. Le monde fait face depuis plusieurs mois déjà à une pandémie qui frappe presque tous les pays du monde. En effet, depuis un peu plus d’un an après la détection du premier cas de la Covid-19 en Chine, le nombre de cas de la maladie dans le reste du monde ne fait que croître de jour en jour. Les habitudes ont changé depuis et des recommandations (distanciation sociale, gestes barrières, lavage des mains fréquemment à l’eau et au savon, utilisation de gel hydroalcoolique etc) ont été formulées pour contrer la propagation du virus. Mais ces mesures se sont avérées insuffisantes pour freiner sa propagation.

Le nombre de morts n’a pas cessé d’augmenter au fil du temps et le nombre de cas de contamination dans le monde aussi. Aucune couche de la société n’a été épargnée par le virus. Des politiciens, des stars du monde du sport ou de la culture n’ont pas gagné le combat contre le virus. Face au nombre grandissant de cas et de victimes qui ont malheureusement perdu la vie, la course au traitement et au vaccin a été lancée. De nombreux pays ont dû prendre des mesures strictes pour limiter l’entrée sur leur territoire afin de pouvoir contrôler la propagation du virus sur leur sol. Pour renforcer les mesures en vue de contrer la propagation du virus, des laboratoires ont démarré des recherches pour mettre au point des vaccins.

La course au vaccin

Les puissances du monde ont lancé des recherches pour trouver un vaccin. La Russie est le premier pays à avoir annoncé la fabrication d’un vaccin. Le Président russe à cette occasion s’était d’ailleurs vanté que son pays ai produit le premier vaccin au monde. Plusieurs autres laboratoires ont depuis lors démarré la production de vaccin et une fois les études terminées pour s’assurer de l’efficacité des vaccins, plusieurs pays qui ont acquis les vaccins ont démarré la vaccination de masse selon un chronogramme pour empêcher la propagation du virus.

L’Afrique épargné par la pandémie, le tourisme explose

Pendant qu’en occident les chiffres des victimes de la Covid-19 font froid dans le dos, en Afrique les chiffres sont relativement bas déjouant tous les pronostics qui annonçaient que le plus vieux continent serait durement frappé par la pandémie du fait du système sanitaire qui n’est pas assez développé. De ce fait, contrairement aux pays occidentaux qui se sont barricader, l’Afrique s’est plutôt ouvert et a favorisé le tourisme tout en prenant des dispositions pour protéger les voyageurs qui s’y rendent après avoir rempli les conditions et fais leur demande en ligne. L’Afrique est donc devenue de ce fait une destination de choix pour les voyageurs et touristes qui d’une manière ou d’une autre apprécient les cas de contaminations sur le plus vieux continent. Dans le but de réduire le plus possible de contact, plusieurs pays ont mis en place des plateformes de demande de visa en ligne pour permettre à ceux qui veulent entrer dans leur pays de faire leur demande de visa depuis le confort de leur salon à partir de n’importe quel terminal (téléphone, tablette, pc). Grâce à ce lien tanzanie visas depuis la france vous pouvez remplir toutes les formalités en ligne pour vous rendre dans ce magnifique pays d’Afrique de l’Est très connu pour ses vastes régions sauvages.