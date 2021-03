Le faux pas fait par le président américain ce vendredi 19 mars n’aura pas échappé aux médias. En effet, alors que Joe Biden montait les marches de l’avion présidentiel, il a trébuché et a failli faire une chute. Dans les images publiées par les médias, on peut voir le 46ème président des Etats-Unis en train de garder la rampe métallique pour se redresser. L’actuel patron de la Maison-Blanche prenait l’Air Force One pour se rendre à Atlanta.

Un déplacement à Atlanta

L’objectif de ce déplacement était de rencontrer des représentants de la communauté des Américains d’origine asiatique. Ceux-ci ont été bouleversés par une série de fusillades dans des salons de massage. Rappelons qu’il y a quelques semaines, le président démocrate s’était fait une une fracture du pied droit en jouant avec son chien. Le septuagénaire avait glissé alors qu’il jouait avec l’un de ses deux bergers allemands, major.

Déjà une fracture au pied

A en croire les confidences qui avaient été faites par son médecin personnel, Kevin O’Connor, il avait juste une entorse du pied droit, sans fracture évidente. Un autre communiqué publié par les services de presse du démocrate a par la suite confirmé des fissures au milieu du pied. Le communiqué précise également le président devrait « vraisemblablement porter une botte orthopédique pendant plusieurs semaines ».

