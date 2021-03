‘’Airbnb’’ est une place de marché en ligne qui met en relation les personnes qui souhaitent louer leur maison avec des personnes qui recherchent un logement dans cette région. Il couvre actuellement plus de 100 000 villes et 220 pays dans le monde. Un moyen simple et rapide de trouver un appartement dans les grandes agglomérations. Seulement, il peut arriver qu’en tant que propriétaire l’on tombe sur des personnes mal intentionnées. Ce mardi, la police, dans un appartement loué via ‘’Airbnb’’, mettait la main sur une cache de drogue.

Des dealers comme locataires

En fait c’est l’appartement dans son ensemble qui avait été utilisé comme dépôt de drogue. La police de Caen, en faisant sa descente ce mardi avait fait la saisie de quelques kilos de cannabis, et de plusieurs centaines de grammes de Marijuana et de cocaïne. Dans la presse locale aucunes indications n’avaient fuité sur les renseignements qui avaient servi la police.

Mais le fait est que les agents avaient interpellé dans l’appartement cinq personnes, dont deux seulement avaient été inculpées de trafic de stupéfiant. C’est que l’appartement sis rue Caponière, une ruelle qui compte parmi les plus vieilles de Caen et fait partie intégrante du Faubourg du Bourg-l’Abbé, fait certainement partie des derniers appartements où l’on pouvait soupçonner découvrir un dépôt de drogue.

Et c’est peut-être justement sur ce détail que les dealers, venus des « Yvelines » en région parisienne selon la presse locale, avaient tablé. En plaçant à louer son appartement via ‘’Airbnb’’ était certain loin de se douter de ce à quoi elle aurait servi. Les dealers âgés de « 25 et 30 ans » ont été présenté ce vendredi, devant un juge en comparution immédiate. Ils risquent jusqu’à 10 années de prison et des centaines de milliers d’euros d’amende.