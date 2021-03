Soupçonné de tenter de saper la constitution démocratique allemande, le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) a été officiellement mis sous surveillance par le service de renseignement intérieur de Berlin, BfV, a indiqué ce mercredi 03 mars une source proche du dossier. Depuis la fin de l’ère nazie en 1945, l’AfD est devenu le premier parti allemand à être surveillé de cette manière. Il y a quatre ans, l’AfD a également été le premier parti ouvertement anti-immigrés à entrer au Bundestag.

Il a été porté en 2017 au parlement par des électeurs en colère contre la décision de la chancelière Angela Merkel d’accueillir plus d’un million de migrants. Toutefois, l’AfD a été écarté par d’autres partis, qui estiment que sa politique contribue à une atmosphère de haine qui encourage la violence à l’endroit des immigrés. En effet, la décision du BfV fait suite à un examen de deux ans de la plate-forme politique de l’AfD et permettra à l’agence d’écouter les appels et les conversations impliquant des membres de l’AfD et de contrôler le financement des partis.

“Il y aura une demande d’interdiction de notre parti”

« L’ordre du jour est clair. Tout d’abord, on nous fait un ‘’cas à enquêter’’, maintenant nous sommes un ‘’cas suspect’’ et sommes sous surveillance ; et à un moment donné, il y aura une demande d’interdiction de notre parti », a déclaré Alexander Gauland, le leader parlementaire de l’AfD. « Ce sera, grâce à Dieu, une décision de la Cour constitutionnelle et non du BfV, » a-t-il ajouté.

Les responsables du parti ont lors d’une conférence de presse déclaré qu’ils n’étaient pas au courant de la décision de la mise sous surveillance de l’AfD qui avait été rapporté pour la première fois par le magazine Der Spiegel. Ils ont à l’occasion, accusé le service de renseignement intérieur d’avoir tenté de nuire aux chances du parti lors des élections nationales de septembre. Par ailleurs, la décision a été saluée le Conseil central des Juifs d’Allemagne. « La politique destructrice de l’AfD mine nos institutions démocratiques et discrédite la démocratie parmi les citoyens, » a déclaré le conseil.