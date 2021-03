Google, le géant américain de services technologiques désire améliorer son assistant vocal sur Android « Ok Google » qui fonctionne mal parfois. Il a pour cela lancé « Aide à l’amélioration de l’Assistant », une nouvelle fonctionnalité. Celle-ci est basée sur une méthode de deep learning appelée « federative learning ». Elle gardera certains enregistrements audio de l’utilisateur sur son appareil. Ces enregistrements seront analysés afin d’appréhender les raisons pour lesquelles la fonction « OK Google » se déclenche au moment où l’on s’attend le moins ainsi que les cas où l’Android ne répond pas à la commande vocale de son propriétaire.

Une technologie respectueuse de votre vie privée est utilisée

Tout ceci dans le but d’améliorer l’assistant vocal en question. Google a par ailleurs rassuré les utilisateurs soucieux de la protection de leurs données personnelles. « Vos enregistrements audio restent sur votre appareil tandis qu’une technologie respectueuse de votre vie privée combine vos informations et celles de bien d’autres participants » pour améliorer la qualité et la réactivité de « Ok Google », a expliqué le géant américain de services technologiques.

Les enregistrements audio seront gommés de l’appareil après 63 jours maximum. Il n’y aura pas plus de 20 extraits conservés sur l’Android simultanément. Ils seront chiffrés toujours dans le but de garantir la protection des données personnelles des utilisateurs.