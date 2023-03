Le marché des smartphones Android ne cesse d'évoluer, avec l'arrivée de nouveaux modèles très attendus en 2023, tels que le Samsung Galaxy S23 FE. Le successeur du Galaxy S21 FE devrait proposer un prix plus abordable, compris entre 570 et 650 euros, ainsi que des fonctionnalités haut de gamme, notamment un écran AMOLED de 120 Hz, une batterie de 4500 mAh avec une recharge rapide à 45 W et 128 ou 256 Go de stockage interne.

Le Galaxy A54 de Samsung, successeur du best-seller Galaxy A53, est également très attendu en 2023. Il proposera un design inspiré des Galaxy S23, avec trois modules photo intégrés à sa coque dorsale et un dos vitré, ainsi qu'un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz, et une batterie de 4500 mAh avec une recharge rapide à 25 W.

Les fans de Google attendent également avec impatience le Pixel 8, qui devrait proposer un format plus compact que son prédécesseur, le Pixel 7. Il sera équipé d'un écran plat avec des bordures moins prononcées, d'une caméra frontale de 12 mégapixels et d'une caméra arrière de 12 mégapixels avec un capteur de 16 mégapixels. Il devrait également proposer une recharge rapide à 65 W pour une autonomie améliorée.

Enfin, le Samsung Galaxy S23 Ultra se positionne comme l'un des smartphones les plus performants du marché, notamment en termes d'autonomie. Il propose une batterie de 5000 mAh avec une autonomie constatée en usage qui dépasse les 48h, et obtient une note de 142 points sur le protocole de test et de notation DXOMark, ce qui le positionne à la première place des smartphones haut de gamme en termes d'autonomie. Il est également équipé d'une caméra arrière principale de 108 mégapixels, ainsi qu'un zoom optique 10x et un zoom numérique 100x.

En ajoutant ces modèles aux précédents, il est possible de constater que le marché des smartphones en 2023 sera très diversifié, proposant des fonctionnalités variées pour répondre aux besoins des consommateurs, avec des prix et des caractéristiques qui peuvent varier en fonction des modèles. Que vous cherchiez un smartphone haut de gamme ou plus abordable, il y en aura pour tous les goûts en 2023.

Et pour ajouter à cette liste déjà prometteuse, il est à noter que Google devrait également sortir son premier smartphone pliable, le Pixel Fold, dès le mois de juin 2023. Ce smartphone pliable sera disponible dans une unique configuration avec 256 Go de stockage, dans les coloris « Carbon » et « Porcelaine », avec un prix estimé à environ 1700 euros. Les fonctionnalités dédiées à ce format pourraient en faire un excellent smartphone pliable pour les fans de Google.