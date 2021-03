Trois mois de prison. C’est du moins la sentence qui a été prononcée par la Haute Cour fédérale d’Ibadan dans l’Etat d’Oyo au Nigéria contre un jeune homme du nom de Ajibola Hammed. Il a été reconnu coupable et condamné par la Justice de son pays pour des actes de cybercriminalité. A en croire les précisions apportées par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), il aurait violé l’article 22 (2) (b) (i) de la loi sur la cybercriminalité (prévention de l’interdiction, etc.) 2015.

Il se serait présenté comme une femme blanche à un ressortissant américain du nom de Juan Angle. L’homme s’est donc fait arnaquer en croyant qu’il échangeait avec une blanche dont le nom serait Jessica Mercy selon les précisions qui ont été apportées par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC).

Il plaide coupable

Le mis en cause a reconnu les faits à toutes les étapes de la procédure. En plus de sa condamnation à trois mois de prison ferme, la juge Patricia Ajoku de la Haute Cour fédérale siégeant à Ibadan a ordonné la confiscation du téléphone portable lui permettant de commettre son forfait.