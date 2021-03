L’arrestation de la candidate recalée à la présidentielle du Bénin, Reckya Madougou fait la une de la presse nationale. Plusieurs personnalités ont depuis réagi à la nouvelle. Parmi celles-ci, figure l’ancien maire de Cotonou en exil, Lehady Soglo. Fils de l’ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, il a dénoncé ce qu’il considère comme une atteinte aux droits des béninois.

“Il s’agit là d’une énième atteinte aux droits de l’homme, un nouveau coup porté à la démocratie et à l’état de droit dans notre cher pays, le Bénin… Notre pays, le Bénin, autrefois havre de paix et vitrine de la démocratie en Afrique, vit les moments les plus sombres de son histoire récente. L’indignation et la colère sont les seuls sentiments qui conviennent face à un tel acharnement sur des compatriotes” dira-t-il dans une déclaration rendue publique il y a quelques minutes.

Appel lancé à Patrice Talon

Il a également rappelé le cas des collaborateurs de Mme Madougou qui font depuis l’objet de poursuite. Pour finir, Lehady Soglo appelle le pouvoir à prendre ses responsabilités : “Il est de la responsabilité du régime en place d’apaiser la situation politique en libérant tous les compatriotes arbitrairement arrêtés ou poursuivis, à commencer par la libération immédiate et sans condition de la ministre Reckya Madougou.“. Pour rappel, son frère, Ganiou Soglo a été victime d’une attaque il y a quelques semaines. Les enquêtes se poursuivent sur ce dossier.