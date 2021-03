Vendredi dernier, l’administration Biden publiait un rapport sur le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, journaliste du Washington Post et citoyen saoudien. Le rapport relatait comment, le prince héritier du royaume d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane (MBS) a approuvé l’assassinat du journaliste. Un rapport qui montre l’orientation politique de la nouvelle administration aux affaires aux USA. Cependant, l’administration Biden n’a pris aucune mesure directe contre le prince Mohammed, se contentant simplement d’annoncer pour l’instant des restrictions de visas sur plusieurs dizaines d’officiels saoudiens. Pour la fiancée du journaliste, Hatice Cengiz, faire la lumière sur le meurtre de Jamal, n’aurait de sens que si cela aidait à ce que Justice se fasse.

Des accusations de principe ?

Le rapport publié vendredi stipulait en substance : « Nous estimons que le prince héritier d’Arabie saoudite Muhammad bin Salman a approuvé une opération à Istanbul, en Turquie, pour capturer ou tuer le journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Nous basons cette évaluation sur le contrôle du prince héritier sur la prise de décision dans le royaume depuis 2017, l’implication directe d’un conseiller clé et des membres de la garde royale de Muhammad bin Salman dans l’opération ».

Une accusation directe qui au moins avait le mérite de lever toutes équivoques quant à l’implication de très hautes instances du pouvoir saoudien. Il restait maintenant à prendre acte de ces accusations et d’engager les actions qu’elles induisaient. Mais les enjeux politiques et géopolitiques étaient grands. Selon des observateurs, l’Arabie saoudite étant un puissant allié des USA dans ses efforts pour « contenir l’Iran, contrer les groupes terroristes et négocier des relations pacifiques avec Israël » ; les USA ne pouvaient se permettre de risquer une rupture complète de ses relations avec le royaume.

« Une grande honte pour l’humanité »

Jusqu’ici donc, les USA à la suite de la publication du rapport, ne s’étaient contentés que d’interdire de voyage, 76 officiels saoudiens, et bien entendu pour Hatice Cengiz, il ne pouvait être question de se contenter de cela. Dans un message publié sur Twitter, la fiancée du journaliste avait écrit un véritable pamphlet à la justice, réclamant que le prince saoudien soit « puni » et « sans délai », maintenant que son implication avait été établie.

« La vérité, qui était déjà connue, a été révélée une fois de plus, et elle est maintenant confirmée. Pourtant, cela ne suffit pas. Parce que la vérité ne peut avoir de sens que si elle sert la justice. (…) Il est essentiel que le prince héritier qui a ordonné le meurtre brutal d’une personne irréprochable et innocente soit puni sans délai » avait écrit en substance Hatice Cengiz. Pour la jeune femme de 39 ans, « “Justice pour Jamal” incarne non seulement Jamal, mais aussi toutes les personnes qui se battront pour la liberté à l’avenir », et « ce sera la plus grande honte pour l’humanité si elle est finalement refusée ».