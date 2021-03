Moscou, visée par une plainte. En effet, trois ONG ont annoncé ce lundi avoir déposé une plainte à l’encontre de la Russie, ses mercenaires et l’organisation Wagner. Selon ces organisations non-gouvernementales, le Kremlin serait derrière la mort d’un Syrien, survenue en 2017. Moscou n’a pas encore tenu à réagir.

Le Centre syrien des médias et de la liberté d’expression (SCM), la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) et l’organisation russe Memorial ont confirmé ce lundi avoir déposé plainte contre la Russie, qu’ils estiment être responsable de la mort d’un jeune homme, en 2017. Selon ces dernières, le Kremlin tisse des liens étroits et opaques, avec le groupe Wagner, assez méconnu.

L’objectif de ces ONG est de mettre en lumière cette apparente proximité afin de dénoncer et prouver aux yeux du monde que la Russie joue à un jeu dangereux. Cette plainte est la première du genre. En effet, il n’y a encore jamais eu de demandes en justice à l’encontre de suspects russes, déposées par les proches et les représentants d’une victime de la guerre en Syrie. Pour le moment, le Kremlin n’a pas encore décidé de réagir suite à ces accusations mais pourraient bien être tenté de prendre la parole dans les jours à venir, afin de démentir un quelconque lien, une quelconque responsabilité dans la mort de cette personne.