Le monde est toujours en proie au nouveau coronavirus (covid-19), même si plusieurs vaccins sont déjà sur le marché. L’un d’entre eux, AstraZeneca pose d’ailleurs problème à cause de ses effets secondaires constatés par des chercheurs norvégiens. En effet, une équipe de chercheurs de l’hôpital universitaire d’Oslo a fait le lien entre le vaccin anglo-suédois et la formation de caillots sanguins chez trois patients.

Des « patients ont développé une forte réponse immunitaire »

L’équipe ayant à sa tête le professeur Pal Andre Holme, a confirmé hier jeudi 18 mars 2021, que le vaccin est responsable de ces problèmes. « Nous avons obtenu des résultats susceptibles d’expliquer l’évolution clinique de nos patients hospitalisés. Ces résultats soutiennent l’hypothèse, que nous avions avancée plus tôt, selon laquelle ces patients ont développé une forte réponse immunitaire, ce qui a conduit à la formation d’anticorps, qui peuvent affecter les plaquettes et ainsi provoquer un thrombus [caillot sanguin] » a-t-il déclaré. Quelques jours plus tôt, les autorités sanitaires du pays avaient annoncé la mort d’un de leurs patients hospitalisés, après avoir été vacciné. Il s’agit d’une soignante âgée de moins de 50 ans qui était jusque-là en bonne santé.

Aucune preuve d’un lien avec des caillots sanguins

Au Royaume-Uni, les autorités s’inscrivent dans une autre logique, puisqu’ils font savoir que le vaccin AstraZeneca ne présente aucun danger pour les populations. En effet, le régulateur britannique des médicaments a mis l’accent sur le fait qu’il est sûr à utiliser, tout en soulignant qu’il ne dispose d’aucune preuve d’un lien avec des caillots sanguins remarqués chez plusieurs receveurs du vaccin. Par ailleurs, il a dit mener des investigations sur un type « extrêmement rare » de coagulation dans le cerveau de cinq personnes ayant été vaccinées au Royaume-Uni.