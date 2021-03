Au Sénégal comme ailleurs dans le monde, bien plus tôt pour les pays en occident, l’heure est à la vaccination massive des populations contre le nouveau coronavirus. Après le vaccin Pfizer, premier à être autorisé, Moderna et le vaccin AstraZeneca ont suivi et sont maintenant avec une douzaine d’autres, les bras armés des autorités sanitaires mondiales contre la pandémie. Cependant depuis les débuts mondiaux de la campagne de vaccination de masse, des cas d’effets secondaires, notamment en ce qui concernait le vaccin AstraZeneca, ont été enregistrés et ont induits des mesures de prudence de la part de nombreuses nations européennes.

En Afrique, cependant et notamment au Sénégal, les autorités ont malgré ces alertes en occident décidé de poursuivre avec les vaccinations. Seulement récemment, en un cas qui pouvait faire resurgir le débat dans le pays sur la pertinence du vaccin AstraZeneca, avait émergé dans la presse, l’histoire d’un sénégalais de 70 ans qui après reçu le vaccin aurait fait un accident vasculaire cérébral.

Effets secondaires ou fait isolé ?

Mamadou Sèye est un habitant de Yeumbeul, un village à une vingtaine de kilomètres de Dakar. Selon les témoignages de ses enfants, qui s’en étaient ouverts à la presse locale ; l’homme de 70 ans avait accepté de recevoir le 12 Mars dernier sa première dose de vaccin AstraZeneca en prévention contre le nouveau coronavirus. Un fait important de prévention, puisque Mamadou étant donné son âge, faisait partie de la catégorie des personnes à risques.

Seulement quelques jours après, le septuagénaire faisait chez lui à son domicile une crise et se faisait évacuer d’urgence au centre de santé de la localité. Réanimé par les premiers soins, l’homme retournera chez lui pour de nouveau repartir, quelques heures plus tard à l’Hôpital à cause d’absences qui avaient faire croire à sa famille que l’homme « semblait déjà partir ». Et de l’avis des fils Sèye, la brutale mauvaise santé de leur père ne pouvait qu’avoir une relation avec le vaccin récemment administré.

Le Danemark et la Norvège ont été les premiers à arrêter d’administrer le vaccin d’AstraZeneca la semaine dernière sur des cas isolés d’hémorragie, de formation de caillots sanguins et de faible numération plaquettaire. Une demi-douzaine de pays européens ont suivi ensuite. L’Allemagne et la France ont été les derniers à annoncer lundi une pause dans son administration. En Allemagne, sept cas de thrombose veineuse cérébrale avaient été documentés. Sept cas sur les 1,6 million de doses de vaccins ”AstraZeneca” administrées jusqu’à présent dans le pays.