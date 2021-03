Dans un communiqué samedi, le ministère russe des Affaires étrangères a fermement condamné l’attaque de drones à vendredi qui a occasionné un incendie dans une raffinerie de pétrole en Arabie saoudite. L’attaque a été revendiquée par les rebelles Houthis du Yémen. Selon le ministère saoudien de l’Energie, l’incendie qui a été contrôlé n’a pas fait de victimes. « Moscou condamne fermement cet acte de force », a précisé le communiqué.

« Nous appelons avec insistance tous les participants au conflit au Yémen à respecter strictement le droit international et à renoncer immédiatement et entièrement aux opérations militaires qui aboutissent à la destruction des infrastructures civiles », a déclaré le ministère. Cette attaque est la deuxième d’envergure, visant des installations énergétiques saoudiennes. Elle marque en effet, la poussée du conflit au Yémen qui est détruit par la guerre qui oppose les Houthis soutenus par l’Iran et l’Arabie saoudite soutenue pour sa part, par une coalition militaire sous commandement saoudien.

Mise en place d’un dialogue inter-yéménite

La Russie qui n’est également pas en odeur de sainteté avec les grandes puissances mondiales, pense poursuivre les échanges avec les principales forces politiques du Yémen et les acteurs internationaux en vue de mettre fin « le plus vite possible » aux conflits au Yémen. Moscou pense également mettre en place « un large dialogue inter-yéménite », pour parvenir à ses fins.