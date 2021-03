En visite d’amitié et de travail avec son homologue nigérian ce mardi 16 mars 2021 à Abuja au Nigéria, le président Issoufou Mahamadou a été surpris par un geste de Muhamadu Buhari. Alors qu’il a quitté l’aéroport, le cortège présidentiel s’est brusquement arrêté sur une avenue, qui s’étend sur 10 km, au grand étonnement de la délégation nigérienne. Cette même voie a été inaugurée en sa présence et en son nom.

« En reconnaissance de son rôle important dans la promotion de la paix, de la démocratie et de l’intégration économique en Afrique, » le président nigérien a été honoré par son homologue nigérian en baptisant l’autoroute longue de 10km « Voie Express Mahamadou Issoufou ». La voie est située entre l’Avenue Murtala Mohamed et l’intersection de la Voie Nnamdi Azikiwe. Au cours de l’inauguration, le représentant du président Muhamadu Buhari a témoigné à Issoufou Mahamadou son appréciation pour ses différentes actions ayant contribué à la consolidation des relations cordiales, fraternelles, d’amitié et de bon voisinage entre les deux pays.

“Sa sollicitude me touche”

Dans un tweet, le président Issoufou Mahamadou, a exprimé sa gratitude au président Buhari pour le geste. « Mon frère et ami Buhari, m’a fait l’honneur d’appeler une voie express d’Abuja, ‘’Voie express Mahamadou Issoufou’’. Cela témoigne, au-delà de nos relations personnelles, des excellentes relations qui existent entre le Nigeria et le Niger. Sa sollicitude me touche. Je le remercie beaucoup, » a écrit le président sortant nigérien.