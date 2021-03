L’ancien ministre de la défense de Patrice Talon a célébré 27 mars, l’an 4 de sa démission du gouvernement. Candide Azannai dit avoir quitté la barque en raison de la contre-indication du régime et de son chef à tout point de vue mortifère à la démocratie. Je me réjouis de ma démarcation, a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Le chef de l’Etat n’a pas accepté sa démission, a rappelé Candide Azannai qui n’a pu passer service à son successeur à la tête du ministère de la défense à ce jour. Pour l’ancien ministre, les clauses de départ n’ont pas été respectées d’où sa démission. « Face à ma conscience, ce n’est pas ce sur quoi nous nous sommes entendus qui se fait actuellement », regrette le Président du Parti Restaurer l’Espoir qui estime que “la rupture telle que révélée est la malice d’un songe creux(…)”.

L’ancien député dans son adresse a rappelé les coups de force constitutionnels orchestrés par le pouvoir qui a débouché sur l’élimination des partis de l’opposition aux législatives de 2019, aux communales de 2020 et à la Présidentielle de 2021. Le Bénin dit-il, pourra faire faire à la recrudescence des dérives du pouvoir. « On ne s’oppose pas à une dictature, on lui résiste pour le faire reculer ou pour le chasser », martèle Candide Azannai.