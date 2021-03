Barack Obama a avoué dans le dernier épisode de son podcast, qu’il avait passé une grande partie de sa vie à se prouver à lui-même, qu’il était un homme de valeur. L’absence de son père a énormément joué dans cette quête personnelle. Une absence qu’il a évoqué en détail avec Bruce Springsteen.

Les deux hommes ont effectivement lancé un podcast sur Spotify “Renegades : Born in the USA“. Dans ce sixième épisode, “Wrestling with Ghosts: American Men”, l’ancien chef de l’État évoque son père. Ce dernier a grandi dans un petit village du Kenya, au nord-ouest du pays. Éleveur de chèvres, ce dernier se retrouve finalement à Hawaï.

Obama évoque son père décédé

Un saut entre la ruralité et une vie citadine à l’américaine qui, selon Obama, l’aurait perdu. Déconnecté, il rencontre finalement la mère d’Obama à l’université de Manoahe. Il reçoit ensuite une bourse afin d’étudier à Harvard, mais ne peut emmener sa femme et leur fils. Suite à cela, il retourne au Kenya, travaille au gouvernement et se remarie.

Un homme à forte influence

Âgé de huit ans, il reçoit cependant la visite de son père, qui repart au bout de quelques semaines. Alors qu’il grandit et entre à l’Université, Obama décide de venir passer du temps au Kenya afin de mieux comprendre ses racines. Une décision approuvée par son père avec qui il correspond de temps à autre. Malheureusement, ce dernier meurt dans un accident de voiture avant que cela ne soit possible. Sa seule rencontre avec son père restera cependant gravée dans sa mémoire. Entre jazz et basketball, ce dernier lui permet de découvrir de nouvelles choses.