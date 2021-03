Au Bénin après des mois de communication et des semaines d’attentes, la campagne de vaccination de masse contre le covid-19 était lancée ce lundi. Un lancement qui avait donné lieu au Palais des Congrès de Cotonou à une petite cérémonie avec discours et autres allocutions. Mais le point fort de la cérémonie a été sans aucun doute le geste posé par le ministre béninois de la santé, le Pr Benjamin Hounkpatin.

« Je le ferai pour (…) montrer le bon exemple »

Le Bénin comme de nombreux autres pays africains a été réduit à attendre l’aboutissement du processus en cours avec COVAX, pour recevoir ses premières doses de vaccins. Et alors que les vaccins étaient enfin arrivés, il avait encore fallu attendre que les inquiétudes sur les probables effets secondaires du vaccin à administrer soit levées. Le ministre béninois de la santé le Pr Benjamin Hounkpatin avait d’ailleurs, dans un point de presse fait état de cette période de prudence.

Mais maintenant que les doutes semblaient levés, les autorités sanitaires béninoises ont donc décidé d’enfin mettre à profit les milliers de doses reçues du dispositif Covax. Samedi dernier lors d’une séance de réédition des comptes, le ministre béninois de la santé avait déclaré donnant les couleurs du lancement de ce lundi, qu’il comptait bien montrer lui-même l’exemple en se faisant administrer une dose du vaccin.

« Vous voulez me voir vacciné non ? Je le ferai. (…) je le ferai pour me préserver, préserver les autres également, montrer le bon exemple pour que nous puissions sauver encore plus de vies » avait dit le Pr Hounkpatin. Et bien ce lundi, joignant l’acte à la parole, le ministre était parmi les premiers béninois à recevoir les premiers vaccins anti-covid jamais administrés sur le territoire. Le 11 mars dernier, le Bénin recevait, en provenance de Covax, 144 000 doses des 792 000 doses attribuées du vaccin AstraZeneca.