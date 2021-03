La cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) avait rendez-vous dans ses locaux vendredi 26 mars dernier avec le maire de la commune de Bantè, un fief réputé de l’opposition. Edmond Babalèkon Laourou ne s’est pas rendu à la Criet et ses avocats non plus devant le procureur spécial près de la juridiction, le magistrat Mario Mètonnou.

A travers une convocation qui a fait le tour des réseaux sociaux, la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) devrait recevoir le premier citoyen de la commune de Bantè dans le département des Collines pour affaire le concernant. Le maire ni ses avocats n’ont pu se présenter devant la juridiction spéciale comme l’a indiqué la convocation.

Dans une interview accordée à une radio locale, Edmond Laourou, maire de Bantè avait déclaré que sa convocation pourrait être liée à une affaire de terrorisme. Rappelons qu’il y a quelques jours, les populations de la comme s’étaient opposées à la dite convocation avec à la clé des échauffourées causant des dégâts matériels et des blessés.