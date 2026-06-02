Bénin : Saisie de plus de 540 kg de faux médicaments, deux arrestations à Bassila

La police républicaine a mené une opération d’envergure le lundi 1er juin 2026 dans la commune de Bassila, située dans le département de la Donga au nord-ouest du Bénin. Cette intervention, opérée par les agents du commissariat de l’arrondissement central, a permis de confisquer une cargaison de produits pharmaceutiques contrefaits pesant plus de 540 kilogrammes et d’arrêter deux personnes impliquées dans ce réseau illicite.

L’assaut des forces de l’ordre s’est déroulé dans un hameau isolé du village dénommé « camp pionnier », une localité située à environ six kilomètres de la sortie ouest du centre urbain de Bassila. Les policiers ont ciblé une habitation précaire qui servait de base logistique discrète pour le déchargement, le reconditionnement et le stockage de produits médicaux frelatés. Selon les données publiées sur la page Facebook de la Police Républicaine, la zone a été entièrement ceinturée par les forces de sécurité pour empêcher toute fuite des occupants au moment de la perquisition.

L’inspection minutieuse des lieux et des secteurs environnants a mis au jour les stocks de marchandises interdites, alors en pleine phase de préparation logistique avant leur distribution sur le marché local ou régional.

Poursuites judiciaires et lutte contre le trafic de produits contrefaits

Le commissaire Urbain Fado, responsable de la conduite de cette opération, a réaffirmé la volonté des forces de sécurité de maintenir une surveillance continue sur les filières criminelles afin d’assurer la protection de la santé publique. Le démantèlement de ce site s’inscrit dans le cadre des actions de sécurisation et de salubrité publique menées sur le territoire national.

Les deux individus interpellés lors de l’intervention, identifiés comme des ressortissants étrangers spécialisés dans la gestion de ces trafics illégaux, ont été placés en garde à vue au commissariat. Ils seront présentés devant le Procureur de la République près le tribunal compétent dès la clôture des procédures d’enquête préliminaire en cours.