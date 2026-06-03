Bénin: un réseau spécialisé dans le vol de motos tombe à Porto-Novo

La Police républicaine a procédé, à l’aube du mardi 2 juin 2026, à l’interpellation d’un individu recherché pour des faits présumés de cambriolage et de vol avec violence. L’opération s’est déroulée dans le premier arrondissement de Porto-Novo.

Le suspect a été arrêté à son domicile situé dans le quartier Ahouantokomè. Selon les informations policières, les investigations menées après son interpellation ont permis d’établir son implication présumée dans plusieurs affaires de vols de motos enregistrées dans le département de l’Ouémé.

Les enquêteurs citent notamment le vol récent d’une moto de marque PCX ainsi que de plusieurs téléphones portables. Les investigations ont également conduit à l’identification et à l’interpellation de plusieurs complices présumés. Dans le cadre de la même affaire, un receleur présumé a été arrêté à Djrègbé. Originaire de Cotonou, il aurait effectué le déplacement pour récupérer une moto volée. Une somme de 180 000 (cent quatre-vingt mille) a été saisie lors de son interpellation.

L’opération a permis le démantèlement du réseau présumé auquel appartiendraient les différents mis en cause. Elle a été menée sous la coordination du commissaire de police Mèrcin Delidji et de ses éléments. La police précise que le principal suspect est un repris de justice ayant déjà effectué plusieurs séjours en détention, notamment pour des faits de vol à main armée. Les enquêtes se poursuivent afin de déterminer l’étendue des activités du réseau et d’identifier d’éventuels autres complices.