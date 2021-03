Il n’est plus. L’ancien ministre des travaux publics et des transports de Nicéphore Soglo, Georges Gankpé Guédou, n’est plus. Il est passé de vie à trépas ce dimanche 14 mars 2021 à l’hôpital d’Allada. Le Natif de Zakpota dans le département du Zou, est décédé des suites du coronavirus. Le disparu a été militant et député de la Renaissance du Bénin (RB). Le professeur d’université, il était jusqu’à sa mort, le chef de la collectivité Guédou.

Et depuis l’annonce de son décès, des personnalités de la vie politique du Bénin ont commencé par rendre des hommages au professeur. C’est le cas de l’ancien ministre François Abiola. Sur sa page Facebook, il écrit «un érudit vient de rejoindre le père céleste. Toutes mes condoléances à sa famille biologique, sa famille scientifique et sa famille politique ». Il a renseigné que c’est lorsqu’il était membre de la direction du Conseil national de l’éducation, que leurs chemins se sont croisés.

Le ministre Georges Gankpé Guédou se plaisait à venir lui donner des conseils «pour disait-il ne pas passer à côté de ma mission comme ministre de l’enseignement supérieur ». «Je l’entends encore me conseiller de ne pas faire attention à tous ces ‘’kpakpatos’’ qui vous éloignent généralement de l’essentiel », confie le professeur François Abiola. C’est même le disparu qui va demander à l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur de Boni Yayi de s’engager pour la présidentielle de 2016.