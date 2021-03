Ousmane Batoko n’est plus le président de la Cour suprême du Bénin. Arrivé au terme de son mandat, l’homme de droit a été remplacé par Victor Dassi Adossou dont la nomination en conseil des ministres est intervenue le mercredi 10 mars dernier. Le magistrat a prêté serment ce jeudi 25 mars, loin du siège de l’institution qui se trouve à Porto-Novo. La cérémonie a plutôt eu lieu à l’annexe du palais de la Marina. C’était en présence des Présidents d’institutions, du corps diplomatique, du Président du Conseil Supérieur de la Magistrature et du chef de l’Etat Patrice Talon.

Au cours de sa prestation de serment, le magistrat a juré de ne prendre aucune position publique et d’exercer en toute impartialité sa fonction dans le respect des lois. Il a également juré de garder le secret des délibérations et des votes et de ne pas donner à titre privé des consultations sur les questions relevant de la compétence de l’institution qui dirigera dorénavant.

Pour se conduire en magistrat loyal et digne

Victor Dassi Adossou s’est engagé à remplir fidèlement ses fonctions et à se conduire en magistrat loyal et digne. Le président béninois, a dans son intervention, invité M Adossou a marché sur les traces d’Ousmane Batoko son prédécesseur, pour une renaissance de la Cour suprême. Patrice Talon a aussi distillé quelques conseils au nouveau patron de la haute juridiction.