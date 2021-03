Le coordonnateur du parti “Les Démocrates”, Bio Dramane Tidjani n’a pas été libéré. Gardé à vue depuis le lundi 22 février 2021, il a été déposé à la prison civile d’Akpro Missérété ce lundi 1er mars 2021 au soir. L’opposant au régime de Patrice Talon a été placé sous mandat de dépôt après sa comparution à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Il y est avec l’un de ses collaborateurs Mamadou Tidjani.

Les deux militants du parti de l’opposition Les Démocrates, Bio Dramane Tidjani et Mamadou Tidjani séjournent depuis la nuit de ce lundi 1er mars à la prison civile d’Akpro Missérété. Ils sont poursuivis pour des faits d’«association de malfaiteurs et terrorisme ». A la CRIET ce lundi, les deux inculpés n’ont pas été écoutés par le procureur spécial. Bio Dramane Tidjani et son cousin se sont alors retrouvés devant la commission d’instruction qui les a inculpés. L’audition a pris fin autour de 20 h 30 (heure locale). Et c’est après qu’ils ont été placés en détention provisoire par la chambre des libertés et de détention.

Collaborateur direct de la candidate recalée Reckya Madougou, le coordonnateur adjoint de la 8e circonscription électorale du parti “Les Démocrates”, Bio Dramane Tidjani a été écouté par la CRIET tout comme le trésorier général, Justin Adjovi et le vice-président du parti, Nourénou Atchadé. Les deux derniers n’ont pas été gardés. Il leur était reproché qu’un bailleur de fonds leur aurait promis cent millions de francs CFA et qu’ils auraient déjà perçu la moitié pour recruter des jeunes aux fins de saboter le processus électoral. Les trois n’ont pas reconnu les faits qui leur sont reprochés.