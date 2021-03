Longtemps attendue, le sélectionneur national de l’équipe A de football du Bénin a divulgué lundi 22 mars 2021, la liste des joueurs attendus à Cotonou pour les rencontres contre le Nigéria et la Sierra-Leone. Ces matchs s’inscrivent dans le cadre des deux dernières journées comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2022.

Deuxième du groupe L, le Bénin de Saturnin Allagbé croisera les crampons contre les supers Eagles du Nigéria, le samedi 27 mars prochain. La même équipe devra rencontrer la Sierra-Leone le 30 mars 2021 pour la dernière journée des qualifications de la plus prestigieuse compétition du continent. Le Bénin, deuxième de la poule L avec 7 points au compteur pourra s’offrir une qualification en cas de victoire contre le Nigéria.

Dans la liste publiée par Michel Dussuyer, on retrouve trois gardiens de buts à savoir Saturnin Allagbé, Marcel Dandjinou et Fabien Farnolle, huit défenseurs dont Khaled Adénon, Moise Adilehou, Youssouf Assogba, Seidou Baraze, Cédric Hountondji, Emmanuel Imorou, David Kiki et Yohan Roche. Le sélectionneur national a retenu six milieux de terrain à savoir Jordan Adeoti, Matteo Ahlinvi, Jérôme Bonou, Sessi d’Almeida, Rodrigue Kossi et Anaane Tidjani.

La liste des 23 jours publiée par le sélectionneur comporte aussi six attaquants dont Jacques Bessan, Jodel Dossou, Marcellin Koukpo, Steve Mounié, Michael Poté et Cebio Soukou. Rappelons que le Nigéria est premier avec 8 points suivi du Bénin, 7 points et de la Sierra-Leone 3 points. Les joueurs tels que Stéphane Sessegnon, Olivier Verdon ne sont pas retenus.