Le Bénin est à moins d’un mois des élections présidentielles. Patrice Talon candidat à sa propre succession sera sur le ticket présidentiel avec Mariama Talata, la vice-présidente de l’Assemblée nationale. Ce duo sera opposé à deux autres duos (Alassane Soumanou Djimba–Paul Hounkpè – Corentin Kohoué-Irénée Agossa). Alors qu’il intervenait dans l’émission « Ma part de Vérité », il y a quelques semaines, le ministre porte-parole du gouvernement a fait un lapsus en parlant du ticket présidentiel.

« Je me réjouis de ce duo pour lequel nous allons battre campagne et obtenir une large majorité avec le taux d’abstention le plus élevé possible pour démontrer que le Bénin est en train de se transformer à tout point de vue et dans tous les segments et que cela est dû à un réformateur que l’on attendait pas et qui dérange » a déclaré le ministre porte-parole du gouvernement. Il ne voulait certainement pas dire que le taux d’abstention sera plus élevé.

Enthousiaste!

Ces propos du ministre Alain Orounla ont fait le tour de la toile. Il faut dire que le ministre de la communication était très enthousiaste sur le plateau de Golfe TV. Un trait de caractère qui est perceptible chez l’avocat de protection.