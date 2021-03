L’insertion socioprofessionnelle des conducteurs de taxi-moto, préoccupation de la candidate du parti « Les Démocrates » à la présidentielle prochaine. La reine de l’inclusion financière en Afrique, Réckya Madougou connue pour ses théories à succès a échangé samedi 27 février dernier au siège du parti avec une délégation des conducteurs de taxi-moto.

La rencontre d’échanges à l’allure d’un exposé des besoins de la corporation, a connu la participation des membres de la coordination nationale du parti « Les Démocrates ». Occasion pour les hôtes de l’ancienne ministre Réckya Madougou d’exposer les difficultés de la corporation. Les conducteurs de taxi-moto en ont profité pour plaider pour l’insertion dans le plan d’action du parti, les ambitions des zémidjans.

La candidate à la présidentielle donne priorité à l’économie formelle en vue d’une autonomisation économique et sociale majeure des acteurs de la chaîne. « Des interventions ciblant les conducteurs de taxi-moto et autres acteurs de l’informel seront mises en œuvre pour un développement socioéconomique plus inclusif à travers des modules d’incubateurs en leur faveur », a indiqué Réckya Madougou.

L’ancienne ministre de la justice sous le précédent régime a saisi l’occasion pour appeler à la paix. Les violations de droits de l’homme depuis 2016 n’ont pas été occultées. Elle a invité les conducteurs de taxi-moto à véhiculer les messages de paix chèrement à cœur au parti.