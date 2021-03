L’international ivoirien Wilfried Zaha n’a plus l’intention de s’agenouiller au début des matchs, comme d’habitude, en référence au mouvement Black Lives Matter. En effet, le joueur âgé de 28 ans avait annoncé lors d’une conférence organisée par le média Financial Times, le 18 février 2021, sa décision de ne plus poser le genou au sol avant le début des matchs des championnats d’Angleterre.

« Je pense que nous devrions juste rester debout »

L’attaquant de Crystal Palace a appliqué sa décision à lors du match contre West Bromwich Albion, hier samedi 13 mars 2021. Au cours de la conférence de mi-février, il avait estimé que le fait de s’agenouiller était « devenu quelque chose que nous faisons juste comme ça », soulignant que ce geste n’était « pas suffisant ». « J’ai le sentiment que s’agenouiller est dégradant. En grandissant, mes parents m’ont appris que je devrais être fier d’être noir quoi qu’il arrive. Je pense que nous devrions juste rester debout » avait-il ajouté. Après le match contre West Bromwich, il a donné les raisons de son choix.

Il a reconnu le travail abattu

« Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Mais personnellement, j’ai le sentiment que s’agenouiller est juste devenu une routine d’avant match. Pour le moment, peu importe que l’on s’agenouille ou que l’on reste debout, certains d’entre nous continueront de subir des outrages. » a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Le footballeur a par ailleurs reconnu le travail qui est abattu pour lutter contre les discriminations raciales dans le football anglais, tout en disant respecter ses « coéquipiers et les joueurs d’autres clubs qui continuent de s’agenouiller ».

Il a terminé on message en plaidant pour « une meilleure éducation dans les écoles » et a exhorté les entreprises des réseaux sociaux à « prendre des mesures plus fortes contre les personnes qui harcèlent en ligne, et pas seulement les footballeurs ». « Désormais, je veux juste me concentrer sur le football et profiter d’être de retour sur le terrain. Je continue de me tenir droit » a martelé Wilfried Zaha.