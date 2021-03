Les émeutes du Capitole continuent d’occuper l’actualité aux USA. Une enquête avait été lancée par le FBI, et des arrestations avaient eu lieu depuis ces événements. Selon la presse américaine, un rebondissement a eu lieu il y a quelques heures. Le FBI a affirmé qu’une personne de l’entourage de Trump, s’étant trouvée à la Maison-Blanche a communiqué avec des membres du groupe d’extrême droite, les Proud Boys, quelques jours avant les émeutes.

Pour l’heure, les noms des différents protagonistes n’ont pas été rendus publics. Le FBI n’aurait pas non plus les détails des échanges entre les deux personnes. Le président américain Donald Trump avait tardé à condamner les émeutiers mais a dû s’y résoudre après les pressions des démocrates et même de son propre camp. Depuis son départ, il maintient le suspense sur son éventuel retour en 2024, et s’emploie plutôt à se venger des républicains qui ont osé le critiquer ou ont manqué de le soutenir lors de la procédure initiée par les démocrates.