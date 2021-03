Après Paypal en octobre dernier et Mastercard en février, Visa vient également d’annoncer la prise en compte de la crypto-monnaie son réseau de payement. C’est à travers un communiqué ce lundi 29 mars 2021 que Visa a annoncé qu’il prendra en charge de la crypto-monnaie USD Coin (USDC) sur son réseau de paiement, tout en précisant qu’il ne s’agit pour le moment que d’un programme pilote. Le programme sera totalement déployé lorsque l’essai va se révéler reluisant.

Pour le spécialiste du payement, l’intégration de cette nouveauté « marque un pas en avant important pour sa stratégie visant à faciliter toutes les formes de flux d’argent. ». L’objectif est de « rendre les cryptomonnaies plus sécurisées, utiles et applicables au paiement », a indiqué Visa dans son communiqué. Le programme permettra surtout de supprimer la conversion de la cryptomonnaie en monnaie traditionnelle, une étape indispensable dans l’utilisation des cartes bancaires crypto. Pour être plus clair, si un client décide d’utiliser une carte Visa Crypto.com pour payer, la monnaie numérique dont il dispose dans son portefeuille doit être convertie en monnaie traditionnelle. Ce qui engendre des coûts supplémentaires pour le client.

En collaboration avec Anchorage

C’est pour sauter cette barrière que Visa initie ce programme qui prend directement en compte sur son réseau de paiement l’USDC, ceci grâce à une collaboration avec la banque d’actifs numériques Anchorage. Notons par ailleurs que cette annonce du géant du payement s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec la plateforme Crypto.com. Crypto.com propose en effet, à ses utilisateurs de disposer d’un compte bancaire et d’une carte bancaire en monnaie fiduciaire ou en crypto-monnaie.