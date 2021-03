Le cannabidiol plus connu aujourd’hui sous le nom de CBD est une substance qui contient une petite quantité de tétrahydrocannabinol (THC) contenue dans le Cannabis sativa ou le chanvre à usage industriel. À en croire des sources souvent bien informées, le CBD n’est pas illicite en ce sens que sa consommation n’entraîne pas des effets comme ceux du cannabis. Certains produits comme les huiles, tisanes, crèmes, gâteaux, e-liquides pour cigarettes électroniques commercialisé en France à partir de 2018 contiennent cette substance. Il existe depuis quelques temps déjà des plateformes comme ce site de cbd qui proposent des produits à base de cette molécule. Il faut préciser qu’en France, son commerce n’est pas entièrement légalisé, son utilisation et sa commercialisation se fait sous conditions. Les professionnels du secteur espèrent que d’ici là que les lignes vont bouger pour leur plus grand bonheur. Avec la crise sanitaire qui secoue le monde entier depuis plus d’un an, l’utilisation de cette molécule a énormément pris de l’ampleur. En France, les jeunes font de plus en plus recours à cette molécule font savoir des experts sur le sujet. En occident en général, cette molécule fait un carton du fait de son côté apaisant et n’est pas considérée comme un stupéfiant.

Si on peut dire sans risque de se tromper que la question du totalement sans risque n’est pas complètement tranché des études réalisées mettent l’accent sur les bienfaits de cette molécule. La psychiatre Esther Blessing du New York University et son équipe qui a consulté près d’une cinquantaine de revues sur le sujet avaient il y a quelques années avait déjà publié une étude qui abordait l’effet anxiolytique de la molécule. L’équipe de la psychiatre avait affirmé dans son rapport que “dans l’ensemble, les données actuelles indiquent que le CBD a un potentiel considérable en tant que traitement pour les troubles anxieux“. De son côté, Bertrand Dautzenberg, expert de l’e-cigarette et pneumologue avait affirmé que “l’e-cigarette au CBD” pourrait atténuer les dangers en lien avec le cannabis fumé, qui expose aux THC et à d’autres substances toxiques ou cancérigènes à cause de la combustion tels que monoxyde de carbone, goudrons, les particules solides, …

Des effets indésirables mais …

Des sources indiquent par contre que sa consommation peut entraîner divers effets indésirables comme par exemple la perte d’appétit, la fatigue, les vomissements, les diarrhées, la somnolence ou encore sommeil profond et prolongé (léthargie)… Les mêmes sources précisent que ces effets indésirables apparaissent en fonction de la dose consommée par l’individu. Sur le point de la somnolence et la léthargie, William Lowenstein, médecin qui préside notamment depuis janvier 2002 SOS Addictions, informe qu’elles surviennent en général respectivement au-delà de 800 et 1 600 mg pour un homme de 80 kg. Selon lui, “il faudrait donc vapoter, respectivement, plus de 8 ou plus de 16 flacons par jour d’e-liquide de 10 ml, dosé à 100 mg de CBD, pour être concerné… Ce qui laisse une grande marge de sécurité” avant que ces effets qui peuvent avoir une portée inquiétante lorsque l’individu qui l’a consommé est au volant par exemple n’apparaissent. Toutefois, le professionnel de santé avertit que “des études sont nécessaires pour s’assurer que cela est toujours le cas quelle que soit la sensibilité individuelle des consommateurs“.