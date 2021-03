La situation devient de plus en plus tendue entre l’ancien président centrafricain François Bozizé et l’actuel chef de l’Etat Faustin Archange Touadéra. En effet, l‘ex chef de l’Etat est désormais à la tête des rebelles de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC), qui a l’intention de renverser l’actuel président de la Centrafrique.

L’ancien est coordinateur général de la coalition

L’information a été donnée dans un entretien accordé à un média français, ce dimanche 21 mars 2021, par le porte-parole de la coalition, Serge Bozanga. Il a donc déclaré que François Bozizé avait donné une suite favorable à l’invitation des six groupes armés membres de la CPC, lui « demandant de prendre la tête » de la coalition, en tant que « coordinateur général ». Notons que François Bozizé dirige la rébellion qui a lancé, quelques mois plutôt, une offensive en vue de renverser le président Faustin Touadéra réélu en janvier dernier.

Pour rappel, à la mi-décembre 2020, six des plus importants groupes armés qui avaient le contrôle sur les deux-tiers de la Centrafrique, se sont alliés à la CPC et ont ensuite lancé une offensive contre le pouvoir en place. Le président centrafricain avait accusé François Bozizé de diriger la CPC, depuis que la coalition avait annoncé « marcher sur Bangui », le 19 décembre 2020. Le parti de l’ex-président avait à ce moment rejeté ces allégations.