Michelle Obama, l’ancienne première dame des Etats-Unis n’aime pas vraiment quand son époux joue au golf. Cette révélation, elle l’a faite lors de sa participation au talk-show de jour d’Ellen DeGeneres. L’objectif de cette émission à laquelle participe l’auteure de « Devenir » est de collecter des fonds pour sa campagne Pass the Love avec Partnership for a Healthier.

Ainsi, le principe se résume en ce qui suit : Dès que la présentatrice appelle le nom d’un objet et que Michelle Obama est capable de le récupérer en 10 secondes ou moins dans la maison, elle gagnerait de l’argent pour la campagne caritative. « Apportez-moi quelque chose du président Obama que vous souhaiteriez pouvoir jeter. », avait lancé la présentatrice. L’ancienne première dame a alors après une courte réflexion déclarait qu’elle savait déjà.

Elle trouve “ennuyeux” le golf

Après une petite course, elle est revenue avec l’ensemble bien-aimé de clubs en or de Barack Obama. C’est alors que l’épouse de l’ancien président déclarait qu’elle trouvait : « ennuyeux » ce jeu. « Cela prend trop de temps. Pourquoi y a-t-il un sport où il y a 18 trous ? Ils ont juste inventé ça. », s’est-elle interrogé. « C’est juste quelqu’un qui essaie d’éviter sa femme et ils continuent d’ajouter des trous… et maintenant c’est 18. », a-t-elle poursuivi.