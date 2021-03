L’ancien président américain Donald Trump ne veut plus que son nom soit utilisé dans les collectes de fonds du parti républicain. En effet, il a envoyé des avertissements aux trois principales entités de collecte de fonds du Grand Old Party(GOP), en leur intimant l’ordre d’arrêter l’utilisation de son image et de son nom sur les marchandises ainsi que sur les e-mails.

« Le président Trump reste attaché au Parti républicain »

Dans une interview accordée au média Politico, un conseiller de l’ancien locataire de la Maison Blanche a fait savoir que les avocats de Donald Trump ont envoyé des lettres de désistement et d’interdiction au Comité sénatorial national républicain, au Comité national républicain du Congrès et au Comité national républicain. « Le président Trump reste attaché au Parti républicain et à l’élection des conservateurs de ‘’l’Amérique d’abord’’, mais cela ne donne à personne – ami ou ennemi – la permission d’utiliser sa ressemblance sans approbation explicite » a-t-il laissé entendre. Il découle de ces propos que Donald Trump qui s’est enrichi sous licence de sa marque personnelle, est en colère contre le fait que son image soit utilisée pour des levées de fonds au profit des républicains qui ont voté pour sa deuxième destitution.

Notons que la position de Donald Trump divise au sein du parti républicain. Il avait d’ailleurs juré se venger des 17 républicains qui ont voté en faveur de sa destitution pour incitation à l’insurrection. Au cours de la conférence des conservateurs, qui avait eu lieu il y a une semaine, il les avait tous appelé par leurs noms, en déclarant au public : « Débarrassez-vous d’eux tous! ».