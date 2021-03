A Hamilton dans l’Etat américain de l’Ohio, un homme âgé de 91 ans, Victor Smith a failli succombé à deux doses de vaccin anti-covid, qu’il a reçues dans la même journée. D’après la fille du nonagénaire, Dawn Smith Theordore, qui a raconté l’incident à CNN, tout avait commencé après que son père eût reçu sa première dose du vaccin Covid-19 le 22 janvier. Il avait senti une fatigue extrême au point où il était tombé par la suite. Il avait donc été conduit à l’hôpital de Fort Hamilton. Normalement, il devrait recevoir sa deuxième dose de vaccin le 25 février au Butler County Fairgrounds.

Toutefois, alors qu’il était encore au centre de réanimation une seconde dose du vaccin lui a encore été administrée par un pompier. Le pompier était venu à l’hôpital et a dit qu’il avait un vaccin pour Victor. « Victor Smith? », s’était interrogée l’une des infirmières et au pompier de répondre ‘’Oui’’. « Alors ils lui ont donné le numéro de la chambre et l’ont envoyé dans la chambre 202, où était mon père », a déclaré Théodore. Et c’est là que l’homme s’est fait inoculer le second vaccin. Pour sa fille, le pompier s’était trompé de Victor.

Sa tension artérielle était de 86 sur 47

Après cette deuxième dose, le nonagénaire était entré en état de choc en réponse à ce qui semble être une surdose de vaccin. « Sa tension artérielle à ce moment-là était de 86 sur 47 et ils ne pouvaient donc pas lui administrer du Lasix, ce qui aiderait le liquide autour des poumons parce que sa tension artérielle était trop basse. Ils m’ont pratiquement dit qu’il n’allait pas y arriver », a confié Dawn Smith Theodore.

L’ouverture d’une enquête

Dans une déclaration conjointe avec d’autres organisations, la ville de Hamilton a raconté l’incident malheureux tout en annonçant l’ouverture d’une enquête. « Un incident est survenu au cours duquel un résident de la ville de Hamilton a reçu par inadvertance deux doses du vaccin COVID-19 le même jour. […] Le personnel de Jamestowne a reconnu les signes de détresse du patient et a réagi immédiatement. Le patient a été transporté à l’hôpital et la famille a été rapidement contactée. Jamestowne et le service d’incendie de la ville de Hamilton ont entamé des enquêtes sur l’incident, » a indiqué le communiqué.