La crise sanitaire due au nouveau coronavirus (covid-19) est une question qui préoccupe au plus haut point le président malgache Andry Rajoelina. Cependant, ce dernier n’est pas pressé de se faire vacciner ou de vacciner la population contrairement aux autres pays, mais préfère utiliser le remède préventif, le covid-organics.

Il n’est pas entièrement opposé à la vaccination

Dans la soirée d’hier samedi 20 mars 2021, le chef de l’Etat a indiqué, au cours d’une adresse télévisée, qu’il ne veut pas se faire vacciner. « Personnellement je ne suis pas encore vacciné et je n’ai pas l’intention de me vacciner » a-t-il déclaré. Il a également dit que c’est la covid-organics, connue sous l’abréviation CVO, encore produite sous forme de gélule, « qui va [le] protéger et protéger [sa] famille ». Même s’il n’a pas l’intention de se faire vacciner, le chef de l’Etat malgache a confié ne pas être entièrement opposé à la vaccination. « Moi et l’État malgache ne sommes pas contre le vaccin » a-t-il martelé, soulignant que Madagascar est dans « une phase d’observation du vaccin, mais il y a trop d’effets secondaires » pour le moment.

Rappelons que le numéro un malgache a récemment fait savoir que le pays est en train d’entrer dans une seconde vague d’infections, à cause de la présence du variant sud-africain entre autres. Au cours du mois de février, le chef de l’Etat a indiqué que Madagascar avait enregistré 2483 nouveaux cas et 45 décès à cause du coronavirus. Au regard de ces chiffres, Andry Rajoelina a estimé qu’ils n’avaient « rien d’inquiétant ».