Sénégal : le PASTEF interdit les démissions en ligne après le limogeage de Sonko

Le Comité Exécutif du PASTEF a publié un communiqué le 23 mai 2026 pour encadrer les annonces de départ de responsables publics, au lendemain de la cascade de démissions relayées sur les réseaux sociaux suite au renvoi d‘Ousmane Sonko. Le parti demande aux militants occupant des fonctions étatiques de respecter les procédures officielles avant de renoncer à leurs responsabilités.

Depuis le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko par le président Bassirou Diomaye Faye le 22 mai, accompagné de la dissolution complète du gouvernement, plusieurs cadres proches du gouvernement sortant ont communiqué leur départ via Facebook, Twitter et autres plateformes. Le directeur général du Musée des Civilisations noires, Mouhamed Abdallah Ly, figurait parmi les premiers à annoncer sa démission publiquement, suivi d’autres responsables des structures publiques comme la SONACOS et l’Agence de Développement Local.

Cadre formel exigé

Face à cette vague de démissions informelles, le PASTEF a précisé que « l’exercice ou la renonciation aux responsabilités publiques est un choix individuel librement consenti » mais soumis à des règles administratives. Le parti exhorte les responsables envisageant de partir à emprunter les canaux officiels et la chaîne hiérarchique, plutôt que d’annoncer leur décision directement au public.

Le communiqué du COMEX souligne l’importance d’attendre « la notification formelle de fin de fonction émise par l’autorité compétente » avant de considérer une démission comme effective. Cette exigence revêt une importance administrative : sans transmission officielle, la rupture du lien avec la fonction n’est pas consommée aux yeux de l’administration.

Les responsables qui restent en ligne de mire

Parallèlement, le PASTEF a adressé un appel aux cadres décidant de poursuivre leur mission. Le parti les presse d’exercer leur fonction « avec rigueur, efficacité et loyauté jusqu’à notification d’une décision de révocation par l’autorité de nomination ». Cette formulation établit une distinction claire : seul le pouvoir exécutif dispose de la prérogative de révoquer les titulaires de postes publics, indépendamment des tensions internes au parti.

Cette directive du PASTEF survient dans une situation de tensions au sein de sa direction. Les deux figures ayant mené le parti au pouvoir en 2024, Sonko et Faye, affichent désormais des divergences irréductibles. Le limogeage et les démissions subséquentes marquent une rupture institutionnelle majeure, dont les implications administratives et politiques demeurent à clarifier dans les jours à venir.