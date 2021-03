L’ancien président nigérian Olusegun Obasanjo a vécu une étrange expérience avec la Covid-19. Il l’a raconté hier vendredi 05 mars lors d’un colloque qui se déroulait à Abeokuta dans la bibliothèque présidentielle portant son nom. Obasanjo a déclaré qu’il avait été testé positif au coronavirus mais un autre test a été fait trois jours après et s’est révélé négatif. “Cela vous surprendra que je sois testé positif au Covid-19. Je les ai appelés pour venir me tester. Ils sont venus un samedi , je n’ai eu le résultat que mercredi et il s’est avéré positif mais je n’avais aucun symptôme de la maladie” a t-il déclaré avant de poursuivre: “Quand ils sont venus trois jours plus tard, ils m’ont testé et ont dit que j’étais négatif, c’est-à-dire trois jours après mon test positif”

« Je leur ai dit de rester à leur place pendant que je restais à la mienne »

Un peu surpris le prédécesseur d’Oumarou Musa Yar’Adua dit avoir appelé sa fille Iyabo qui est épidémiologiste pour qu’elle lui explique cet état de choses. Elle lui a dit que le premier résultat pouvait être erroné. Après cette expérience, l’ex homme d’état déclare avoir été testé trois fois et les résultats sont revenus négatifs.

Obasanjo a par ailleurs affirmé que sa famille s’était isolée quand il a été testé positif. « Je leur ai dit de rester à leur place pendant que je restais à la mienne » a-t-il fait savoir. Rappelons que le colloque qui se tenait à la bibliothèque présidentielle Olusegun Obasanjo a été organisé pour célébrer le 84 e anniversaire de l’ex président nigérian.