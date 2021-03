Sur son compte Facebook, l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo toujours très adulé par une grande partie de la population ivoirienne a tenu à annoncer son retour prochain dans son pays. Il a profité de l’occasion pour lancer un appel aux ivoiriens à l’occasion des prochaines élections législatives qui auront lieu dans le pays. Lire ci-dessous son message.

Message de Laurent Gbagbo

Après dix longues années d’absence du pays et suite à mon acquittement par la Cour Pénale Internationale, je serai bientôt avec vous. Je sais les souffrances que vous avez endurées en mon nom et au nom du peuple de Côte d’Ivoire. C’est pourquoi, je voudrais rendre hommage à toutes les victimes, à tous ceux et toutes celles qui ont perdu la vie dans la lutte pour la démocratie dans notre pays. Je ne saurais passer sous silence la mort tragique du jeune N’GUESSAN Koffi Toussaint, décapité à Daoukro à l’occasion des manifestations contre le 3è mandat. Je pense également à tous ces prisonniers politiques militaires et civils, en particulier aux jeunes dont le Secrétaire Général adjoint KOUA Justin, porte- parole du Parti.

Avec mon retour, je compte prendre ma place dans le processus de réconciliation nationale et contribuer au rétablissement des liens de fraternité, de convivialité et de solidarité qui ont toujours caractérisé notre peuple. A cet égard, je me réjouis de la mise en place d’un comité national chargé de mon accueil à l’initiative de mon Parti. J’exprime toute ma gratitude aux éminentes personnalités qui ont bien voulu accepter de siéger dans ce comité. C’est un élan de solidarité qui s’inscrit dans la droite ligne de notre quête permanente pour plus de démocratie, de liberté et de progrès dans notre pays. Dans cette perspective et à l’occasion des élections législatives du 6 Mars 2021, j’exhorte tous nos concitoyens à porter massivement leurs suffrages sur nos candidats (EDS) dans les circonscriptions électorales où nous sommes soit seuls, soit en alliance avec le PDCI-RDA.

A très bientôt.

Fait le 02 Mars 2021

LAURENT GBAGBO