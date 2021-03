Dans le cadre de la législative ivoirienne de ce 06 mars 2021, certains cadres et membres du Front populaire ivoirien (FPI) dont l’ancien ministre de Gbagbo, Lida Kouassi a tenu des propos xénophobes qui ont fait polémique. Dans la foulée, Lida Kouassi a été blâmé par la Commission électorale indépendante (CEI) pour ses propos « qui portent atteinte à la Constitution et violent le Code pénal, ainsi que le Code de bonne conduite des partis et groupements politiques, des candidates et candidats aux élections ».

Egalement dans un communiqué de presse, l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, depuis Bruxelles où il a suivi de près les élections, a dénoncé les propos tenus durant la campagne des législatives du 6 mars 2021 par certains de ses partisans. « C’est le lieu de regretter et de dénoncer les propos tenus, pendant la campagne, par certains candidats, parfois issus de nos rangs et qui sortent du cadre de nos choix politiques et idéologiques », a dénoncé Laurent Gbagbo.

Les valeurs qui fondent la création d’une nation

Après s’être félicité de l’élection de certains de ses cadres, l’ex-pensionnaire de La Haye a rappelé certains fondamentaux qui devraient être la priorité de ces élus. « Le Front Populaire Ivoirien se félicite de l’élection de certains de ses cadres que j’engage, dès maintenant, à poursuivre ce combat de la liberté, de l’égalité et de la solidarité qui sont pour nous des valeurs qui fondent la création d’une nation. Nous devons bâtir la Nation ivoirienne autour de ces valeurs pour favoriser le vivre ensemble des ivoiriens du Nord, du Sud, de l’Ouest, du Centre et de l’Est, dans le respect des lois de la République, » a écrit Laurent Gbagbo.

Par ailleurs, l’ancien président qui attend impatiemment d’être autorisé à rentrer au pays, a dénoncé la xénophobie et l’exclusion comme choix politique affiché par certains partis ou groupement politiques. « Il reste entendu que la pratique constante de la xénophobie et de l’exclusion comme choix politique affiché par certains partis ou groupements politiques ivoiriens, qui n’ont ni la même culture ni la même histoire que le FPI, ne peut constituer un exemple à suivre sur le contraignant chemin de la démocratie et de la liberté » a déploré M. Gbagbo.