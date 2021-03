Ce vendredi, c’est par communiqué que la présidence de Côte d’Ivoire a annoncé la nomination de M. Patrick Achi au poste de Premier Ministre de Côte d’Ivoire, chef du Gouvernement. Une nomination qui n’est en réalité qu’une confirmation, puisque l’homme âgé de 65 ans en assurait déjà l’intérim depuis le 8 Mars dernier. Mais également une consécration pour cet ingénieur diplômé de Stanford, qui est aux plus hautes fonctions de l’état depuis maintenant une vingtaine d’années.

Patrick Achi, premier ministre

Le 08 Mars dernier, un communiqué de la présidence avait stipulé : « Le ministre d’État Patrick Achi assumera les fonctions de Premier ministre et de chef du gouvernement à titre intérimaire ». Une information qui n’avait que très peu surpris nombre d’observateurs en Côte d’Ivoire, puisqu’en Juillet 2020 alors que le poste avait été laissé vacant par la disparition de M. Amadou Gon Coulibaly, le nom de Patrick Achi aurait été cité pour l’occuper.

Mais en lieu et place de cet ancien baron du PDCI, devenu depuis un proche du président Ouattara, avait été nommé le Ministre de la Défense, Hamed Bakayoko. M. Achi, en consolation recevait en sus de sa fonction de Secrétaire de la Présidence, le poste de Ministre d’Etat. Cependant, le sort décidant autrement, le premier ministre Bakayoko décédera dans un hôpital en Allemagne des suites d’un cancer. Il avait 56 ans et avait passé en tout et pour tout, neuf mois à la tête du gouvernement ivoirien.

Tout de suite le ministre Achi avait été appelé à la rescousse, chargé d’évacuer les affaires courantes, jusqu’à l’arrivée du prochain Premier ministre. Ce vendredi, le président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara confirmant tout le bien qu’il pensait de lui, installait le nouveau Premier Ministre Achi dans toutes les prérogatives corrélés à sa fonction. Des prérogatives qui lui permettaient de proposer, mais « dans les meilleurs délais », un nouveau gouvernement au président de la République.