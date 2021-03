Dans la matinée de ce mercredi 3 mars, le président sénégalais a procédé à la réception d’un lot de 324 000 doses du vaccin AstraZeneca / Oxford. Cette livraison s’inscrit dans le cadre de l’initiative COVAX de l’Organisation mondiale de la santé. A en croire les précisions qui ont été apportées par les médias, les produits qui ont été acheminés par l’UNICEF ont été reçu à l’Aéroport international Blaise Diagne.

Des seringues et boîtes de sécurité reçus quelques jours plus tôt…

Quelques jours plus tôt, le premier lot de seringues et boîtes de sécurité ont été acheminés toujours par l’UNICEF. Plusieurs milliers de doses sont encore prévues pour le second trimestre de l’année en cours selon les précisions apportées par un communiqué des autorités sénégalaises. «Environ 1,3 million de doses devraient être délivrées pour vacciner les cibles prioritaires dès que possible», a déclaré sur le réseau social de l’oiseau bleu le ministre de la Santé du pays, Abdoulaye Diouf Sarr.

Déjà 40000 personnes vaccinées

Environ 40000 personnes, dont le président Macky Sall, ont été vaccinées au Sénégal depuis le lancement de la campagne nationale de vaccination le 23 février avec les 200000 doses du vaccin Sinopharm en provenance de Chine. Le président sénégalais a également profité de l’occasion pour inviter ses compatriotes à la vigilance face à cette pandémie qui a déjà fait 896 décès depuis le début.