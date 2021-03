L’ancien président américain Donald Trump a récemment réalisé un grand pas en faveur de la lutte contre le nouveau coronavirus (covid-19) aux Etats-Unis. En effet, l’ancien locataire de la Maison Blanche a exhorté ses partisans à se faire vacciner, malgré leurs réticences. Il a lancé cet appel, ce mercredi 17 mars 2021, sur la chaîne de télévision américaine Fox News.

Un vaccin « qui est sûr et qui fonctionne »

« Je le recommande, et je le recommande à ceux qui n’en veulent pas, et nombre de ceux-là ont voté pour moi » a-t-il laissé entendre. Par ailleurs, il a ajouté qu’il s’agit d’un bon vaccin, « qui est sûr et qui fonctionne ». Ces propos de l’ancien numéro un américain interviennent après les critiques indirectes de la porte-parole du gouvernement, Jen Psaki.

Le lundi 15 mars dernier, elle avait ironisé concernant le manque d’implication de l’ancien chef de l’Etat, pour notamment exhorter la population à se faire vacciner. « Tous les autres ex-présidents en vie (…) se sont impliqués dans des campagnes de sensibilisation, ils n’ont pas eu besoin d’une invitation formelle » avait-elle déclaré.