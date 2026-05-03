Maroc : deux militaires américains portés disparus lors de l'exercice African Lion 2026

Deux militaires américains ont disparu le 2 mai 2026 près de la zone d’entraînement de Cap Draa, proche de Tan Tan dans le sud-ouest marocain, pendant le déroulement de l’exercice militaire African Lion 2026. L’annonce a été faite ce 3 mai par le commandement des USA pour l’Afrique. Les autorités américaines et marocaines ont déclenché des opérations coordonnées de recherche et de sauvetage mobilisant des moyens terrestres, aériens et maritimes.

L’incident s’est produit au cours de la 22e édition d’African Lion, qui réunit depuis le 27 avril plus de 5 000 militaires représentant environ 40 nations. Cet exercice multinational, organisé conjointement par le Commandement africain des États-Unis (AFRICOM) et les Forces armées royales marocaines, se poursuit jusqu’au 8 mai. Les manœuvres couvrent plusieurs régions du Maroc, notamment Agadir, Benguérir, Taroudant, Dakhla et Tifnit, combinant des opérations terrestres, maritimes et aériennes.

Mobilisation des ressources de l’exercice

Conformément aux protocoles d’intervention, les responsables d’African Lion ont immédiatement engagé les effectifs et équipements disponibles dans le cadre de l’exercice pour localiser les deux militaires. Cette implication des ressources de la manœuvre permet de mobiliser rapidement des moyens aériens et maritimes en zone côtière, où Cap Draa est situé.

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Enquête en cours

L’incident fait actuellement l’objet d’une investigation menée conjointement par les autorités des deux nations. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué sur les circonstances de la disparition ou les conditions dans lesquelles elle s’est produite. Les officiers responsables de l’exercice ont indiqué que les opérations de recherche demeurent prioritaires, avec focus particulier accordé à la situation des militaires impliqués et à celle de leurs familles respectives. Des informations complémentaires seront publiées au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête.