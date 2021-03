La pandémie relative au nouveau coronavirus mériterait une réponse surnaturelle. C’est du moins ce qu’il convient de retenir de la déclaration qui a été faite par un pasteur nigérian visiblement contre la campagne de vaccination initiée contre le Covid-19. Ce pasteur, responsable du ministère en attente de la seconde venue du Christ, a invité les autorités nigérianes à mettre fin à la campagne de vaccination et à se tourner vers Jésus-Christ.

“Jésus-Christ et non un vaccin…”

« Les Nigérians ont besoin de Jésus-Christ et non du vaccin AstraZeneca. », a déclaré Adewale Giwa lors d’un entretien qu’il a accordé au Daily Post. S’adressant au Vice-président Yemi Osinbajo, il indique qu’il devrait savoir mieux que le président de la République Fédérale du Nigéria le pouvoir de guérison du Christ.

«Permettez-moi de dire au président et au vice-président que les Nigérians ont besoin de Jésus-Christ et non d’un vaccin. », a-t-il réaffirmé au cours de son entretien avec le média. Ce dernier a estimé qu’au Nigéria, il y a des problèmes plus sérieux que celui du Covid-19. Il a par exemple cité le problème de la faim qui est récurrent dans le pays.

La problématique de la faim au Nigéria

«Une femme s’est précipitée à l’église il y a quelques jours, pleurant et demandant juste N2 000 pour acheter des trucs pour ses enfants. Ce qui me déconcerte, c’est qu’elle dit que son enfant de 5 ans était déjà mort de malnutrition et ne voudrait pas que le même scénario se répète. », a-t-il confié. «La faim a tué beaucoup de gens au Nigéria par rapport à des maladies étrangères comme le coronavirus. Pendant combien de temps continueront-ils à se tromper? », s’est-il interrogé par la suite.